بحضور تركي آل الشيخ… توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة

بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، وُقّع أمس (الجمعة) في العاصمة المصرية القاهرة بروتوكول تعاون بين الاتحاد السعودي للملاكمة، والاتحاد المصري للملاكمة؛ حيث مثّل الجانب السعودي المهندس فيصل بن سعيد بافرط عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة، فيما مثّل الجانب المصري اللواء مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة.
واتفق الجانبان ضمن البروتوكول على إقامة المعسكرات المشتركة، وتنظيم البطولات الودية، وتبادل الخبرات.
يأتي هذا البروتوكول امتداداً للدور المتنامي الذي يلعبه الاتحاد السعودي للملاكمة في تعزيز حضور رياضة الملاكمة إقليمياً ودولياً، وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير اللعبة وصناعة جيل جديد من الأبطال.
