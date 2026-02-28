الهلال يقسو على الشباب بخماسية في روشن

البلاد (جدة)

نجح الهلال في استعادة نغمة الانتصارات، بعدما تغلب على الشباب في ديربي الرياض المثير بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب “إس إتش جي آرينا” بالرياض، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر دوري روشن.

في الدقيقة 13، سجل جوش براونهيل هدفًا أول للشباب، وفي الدقيقة 19، سجل محمد كنو هدف التعادل للهلال.

وفي الدقيقة الـ 31، سجل علي البليهي هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه الشباب بعد تمريرة من سيرجي سافيتش.

بعد التأخر في النتيجة عاد الشباب مجددًا للنزعة الهجومية من أجل إدراك التعادل وبالفعل بدأ في شن هجمات على دفاع الهلال، وبالفعل سيطر على مجريات اللعب في الدقائق العشر الأخيرة في ظل تحفظ دفاعي هلالي. وفي الدقيقة 44، سجل عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل 2-2، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 45+2، سجل كوليبالي الهدف الثالث بعد رمية تماس نفذها لاجامي إلى ليوناردو الذي سدد، فارتدت من القائم الأيسر ومرت على خط المرمى، فأبعدها البليهي لكنها وجدت كوليبالي.

بدأ الشوط الثاني سريعًا خصوصا من جانب الهلال الذي نجح في تسجيل الهدف الرابع له في الدقيقة 48 عن طريق سلطان مندش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 52، سجل ليوناردو الهدف الخامس للهلال ، بعد تمريرة من مندش الذي استقبل كرته من سيرجي سافيتش

وفي الدقيقة 75، سجل ياسين عدلي هدفًا هو الأول للشباب من كرة متحركة من خارج منطقة الجزاء في الموسم.

.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الهلال إلى 58 نقطة في المركز الثالث، فيما يتجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الـ 13 بجدول ترتيب دوري روشن.