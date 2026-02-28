الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على المملكة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م