السياسة

الكويت تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على المملكة

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1447 هـ      28 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (الكويت)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان اليوم تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *