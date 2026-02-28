الخطوط السعودية تعلق بعض الرحلات

البلاد (الرياض)

أعلنت مجموعة الخطوط السعودية، اليوم (السبت)، إلغاء عدد من رحلاتها الجوية؛ تطبيقاً لمعايير الأمن والسلامة الجوية، في ظل تصاعد الأوضاع العسكرية في المنطقة؛ إثر هجمات مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأكدت الشركة في بيان رسمي، أن مركز تنسيق الطوارئ يتابع عن كثب تطورات الأحداث مع الجهات المختصة، داعية المسافرين إلى ضرورة التحقق من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات، حيث سيتم إشعارهم بأي تحديثات عبر قنوات التواصل المرتبطة بحجوزاتهم.

وشددت شركة مطارات الدمام على أهمية تواصل المسافرين مع شركات الطيران للتأكد من مستجدات الرحلات المتأثرة بالأحداث الراهنة، سواء عبر مطار الملك فهد الدولي أو مطار الأحساء الدولي أو مطار القيصومة الدولي.

وأكد مطار الملك خالد الدولي- بدوره- على ضرورة متابعة القنوات الرسمية لشركات الطيران والمطار لضمان الاطلاع على معلومات دقيقة قبل السفر، خصوصاً إلى الدول التي أغلقت مجالاتها الجوية بسبب الهجمات، والتي تشمل إيران وإسرائيل والعراق.

جاءت هذه الإجراءات بعد إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل شن هجمات عسكرية على إيران، عقب أسابيع من تحذيرات أمريكية، وتصعيد عسكري في منطقة الشرق الأوسط.