الرئيسية
/
/
/
/
/
الحزم يضرب الاتفاق بثلاثية في روشن
الرياضة

الحزم يضرب الاتفاق بثلاثية في روشن

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1447 هـ      28 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق الحزم فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على ملعب الحزم بالرس، في الجولة الـ 24 بدوري روشن.

سجل أحمد حسن «كوكا» هدف التقدّم لصالح الاتفاق في شباك الحزم في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 17، الحكم يطرد عبدالباسط هندي لاعب الاتفاق بعد حصوله على البطاقة الحمراء، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وتمكن يوسف المزيريب من معادل النتيجة لصالح الحزم في شباك الاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وأضاف فابيو مارتينيز الهدف الثاني لفريق الحزم في الدقيقة 42.

وجاء الهدف الثالث لفريق الحزم في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب ابو بكر باه.

بتلك النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 38 نقطة بالمركز السابع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *