الحزم يضرب الاتفاق بثلاثية في روشن

البلاد (جدة)

حقق فريق الحزم فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على ملعب الحزم بالرس، في الجولة الـ 24 بدوري روشن.

سجل أحمد حسن «كوكا» هدف التقدّم لصالح الاتفاق في شباك الحزم في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 17، الحكم يطرد عبدالباسط هندي لاعب الاتفاق بعد حصوله على البطاقة الحمراء، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وتمكن يوسف المزيريب من معادل النتيجة لصالح الحزم في شباك الاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وأضاف فابيو مارتينيز الهدف الثاني لفريق الحزم في الدقيقة 42.

وجاء الهدف الثالث لفريق الحزم في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب ابو بكر باه.

بتلك النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 28 نقطة بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 38 نقطة بالمركز السابع.