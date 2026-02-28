البحرين تتصدى بنجاح لعدد من الصواريخ في مجالها الجوي

أكد مركز الاتصال الوطني أن مملكة البحرين تصدت لعدد من الصواريخ التي رُصدت في المجال الجوي، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين تعاملت معها بنجاح.
وأوضح المركز أن الجهات المختصة تتابع التطورات؛ لضمان حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، حاثًا الجميع على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الوطني.
