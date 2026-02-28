الاتحاد يعبر الخليج بصعوبة في ” روشن”

البلاد (جدة)

بصعوبة بالغة، تغلب فريق الاتحاد على نظيره الخليج بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في جدة مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 بدوري روشن.

في الدقيقة السابعة، سجل اللاعب يورجوس ماسوراس الهدف الأول لفريق الاتحاد، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 22، حاول موسى ديابي استخدام سلاح التسديد عن بعد، لكن حارس الخليج تصدى للكرة ببراعة وحافظ على نظافة شباكه.

وجاء الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 52 عن طريق المدافع دانيلو بيريرا، مستغلا ركلة ركنية من الجانب الأيسر، ليحولها لداخل مرمى الخليج.

بهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الخليج عند 27 نقطة بالمركز الحادي عشر.