الرئيسية
/
/
/
/
/
الاتحاد يعبر الخليج بصعوبة في ” روشن”
الرياضة

الاتحاد يعبر الخليج بصعوبة في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time12 / رمضان / 1447 هـ      28 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

بصعوبة بالغة، تغلب فريق الاتحاد على نظيره الخليج بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في جدة مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 بدوري روشن.

في الدقيقة السابعة، سجل اللاعب يورجوس ماسوراس الهدف الأول لفريق الاتحاد، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 22، حاول موسى ديابي استخدام سلاح التسديد عن بعد، لكن حارس الخليج تصدى للكرة ببراعة وحافظ على نظافة شباكه.

وجاء الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 52 عن طريق المدافع دانيلو بيريرا، مستغلا ركلة ركنية من الجانب الأيسر، ليحولها لداخل مرمى الخليج.

بهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الخليج عند 27 نقطة بالمركز الحادي عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *