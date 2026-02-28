إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران

أعلنت الكويت والعراق ودول أخرى إغلاق مجالها الجوي بالكامل تزامنًا مع بدء عملية عسكرية أمريكية ضد إيران.
ففي الكويت، قالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صحفي:” إن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على أعلى معايير السلامة الجوية والتزامًا بالإجراءات الدولية المتبعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية”.
فيما أفاد المتحدث باسم وزارة النقل العراقية ميثم الصافي أن الوزارة قررت إغلاق المجال الجوي العراقي، موضحًا أن عملية الإغلاق سبقتها إجراءات لإفراغ الأجواء العراقية بالكامل من حركة الطيران. كما أغلقت إيران مجالها الجوي بشكل كامل.
