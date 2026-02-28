أمير دولة قطر يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اليوناني

تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لمسار التصعيد، وفتح آفاق الحوار بما يسهم في صون أمن المنطقة ويجنبها مزيدًا من التوترات والمواجهات.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن تضامن فرنسا مع دولة قطر، وإدانتها لاستهداف أراضيها بصواريخ بالستية إيرانية، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم مختلف أوجه الدعم لدولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.
وتلقى سموه اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، جرى خلاله بحث المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وأكد الجانبان أهمية التهدئة وفتح آفاق الحوار بما يصون أمن المنطقة ويجنبها مزيدًا من التوترات.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن تضامن بلاده مع دولة قطر، مؤكدًا استعداد اليونان لتقديم الدعم لدولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م