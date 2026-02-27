وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي عددًا من قادة دول منظمة مجموعة الكاريبية (كاريكوم)

واس (باستير)
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بالعاصمة باستير في دولة سانت كيتس ونيفيس، بعدد من قادة دول منظمة مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، وذلك على هامش الدورة الـ (50) لمؤتمر رؤساء حكومات المجموعة.
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بالعاصمة باستير في دولة سانت كيتس ونيفيس، بعدد من قادة دول منظمة مجموعة الكاريبية (كاريكوم)، وذلك على هامش الدورة الـ (50) لمؤتمر رؤساء حكومات المجموعة.
وشملت اللقاءات فخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية الدكتور محمد عرفات علي، وفخامة رئيسة جمهورية سورينام جينيفر غيرلنغز سيممونز، وفخامة رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي، وفخامة رئيس وزراء سانت لوسيا فيليب جوزيف بيير، وفخامة رئيس وزراء جامايكا أندرو مايكل هولينس، وفخامة رئيس وزراء كومنولث دومينيكا روزفلت سكيريت.
ونقل الجبير للقادة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهم بدوام التقدم والازدهار. وقد بادلوه التحيات والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاءات بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها وفرص توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.