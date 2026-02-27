نائب وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري

البلاد (جدة)
التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر سلطان بن سعد المريخي، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي، المنعقد في جدة.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري.
