نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية تركيا

البلاد (جدة)
التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب وزير خارجية الجمهورية التركية السفير موسى كولاكليكايا، وذلك على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي، المنعقد في جدة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة فريد بن سعد الشهري
