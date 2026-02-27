مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

البلاد (جدة)
أجريت اليوم قرعة دور الـ(16) من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لتسفر عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها مواجهة ريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي مع برشلونة الإسباني، ولقاء مرتقب بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي.
وسيلعب غلطة سراي التركي مع ليفربول الإنجليزي، وأتالانتا الإيطالي أمام بايرن ميونخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وغليمت النرويجي أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، فيما يواجه باير ليفركوزن الألماني نظيره آرسنال الإنجليزي.
ومن المقرر أنْ تُقام المباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، إذ تُلعب مباريات الذهاب يومي (10) و(11) مارس المقبل، على أنْ تُلعب مواجهات الإياب يومي (17) و(18) من الشهر ذاته.
