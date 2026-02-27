سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية تركيا وسلطنة عمان ومصر

وتلقى سمو وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها. كما تلقى سمو وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة.