سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية تركيا وسلطنة عمان ومصر

11 / رمضان / 1447 هـ      27 فبراير 2026

البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.

وتلقى سمو وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.

كما تلقى سمو وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة.

