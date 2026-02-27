بن زكري: نسعى لاستمرار نغمة الانتصارات أمام الهلال

البلاد (الرياض)

تحدث الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب الشباب، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الهلال في الجولة 24 من دوري روشن السعودي والمقرر لها مساء الجمعة.

وقال بن زكري في المؤتمر الصحفي: “تحضيرنا للمباراة كما هو معتاد لكل المباريات، وجميع المباريات صعبة ولا بد أن نحضر لها بشكل جيد، ونحن الآن في مرحلة صحوة، ونريد الحصول على النقاط الثلاث لتحسين مركزنا”.

وأضاف: “لا توجد أي مشكلة بين كاراسكو وحمدالله، وأقول للناس الذي يتحدثون عن أمور غير صحيحة ألا يتحملوا وزر ذلك في هذا الشهر الفضيل، يجب أن نصحح أمورنا الفنية، وأدعو الصحفيين للنظر للمستطيل الأخضر، وكيف نرفع من قيمة هذا الدوري”.

وأكمل بن زكري: “أنا في نادٍ عريق وكبير، لكن التاريخ شيء والحاضر شيء آخر، ونحن بصدد بناء فريق كبير للمستقبل، وخطابنا هذا العام ينصب نحو الابتعاد من مناطق الخطر”.

وأكمل مدرب الشباب: “الهلال غني عن التعريف، ومليء بالنجوم، وحتى لو لديه نقص فهو يملك لاعبين بدلاء جيدين، ونظرتي تنصب فقط على تحضير فريقي”.

وختم تصريحاته: “غداً سترون إذا ما كنت سأغير طريقة لعبنا أم لا، ولا يوجد لدينا أي غيابات، وأدعو جماهيرنا لمساندتنا غداً”.