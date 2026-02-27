الكشف عن مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الرياضةالكشف عن مواعيد ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة صحيفة البلادaccess_time11 / رمضان / 1447 هـ 27 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن جدول مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي ستشهد مواجهات قوية خلال شهر مارس المقبل. ويستهل الأهلي مشواره في هذا الدور بمواجهة الدحيل القطري يوم 2 مارس على ملعب البيت، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 9 مارس عند الساعة 9:15 مساءً. كما يلتقي الهلال مع السد القطري في مباراة الذهاب يوم 3 مارس، بينما تُقام مواجهة الإياب يوم 10 مارس على ملعب المملكة أرينا في الرياض. وفي مواجهة أخرى، يصطدم الاتحاد بنظيره الوحدة يوم 3 مارس، على أن تُلعب مباراة العودة يوم 10 مارس. كذلك يلتقي شباب أهلي دبي مع تراكتور يوم 2 مارس ذهابًا، وتُقام مباراة الإياب يوم 9 مارس. مواعيد مباريات دور الـ16: 2 مارس (الذهاب): الدحيل × الأهلي – 9:15 مساءً شباب أهلي دبي × تراكتور – 8:00 مساءً 3 مارس (الذهاب): السد × الهلال – 9:15 مساءً الوحدة × الاتحاد – 8:00 مساءً 9 مارس (الإياب): الأهلي × الدحيل – 9:15 مساءً تراكتور × شباب أهلي دبي – 9:15 مساءً 10 مارس (الإياب): الهلال × السد – 9:15 مساءً الاتحاد × الوحدة – 9:15 مساءً وتترقب الجماهير الآسيوية هذه المواجهات المرتقبة التي ستحدد هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من البطولة.