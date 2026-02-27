التعادل يحسم مواجهة الفتح وضمك في روشن

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الفتح أمام ضيفه ضمك، التي جرت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي.

تقدم لضمك اللاعب ياكو ميتي بعد مرور 16 دقيقة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أهدر مراد باتنا ركلة جزاء، ثم أعاد لتسجيل ركلة أخرى في الدقيقة 77.

ئئوأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب ضمك ضاري العنزي في الدقيقة 75 من عمر المباراة ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

التعادل رفع رصيد الفتح إلى 28 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن.

ورفع التعادل رصيد ضمك إلى 16 نقطة واحتل المرتبة السادسة عشرة.