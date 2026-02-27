الرياضة

الأهلي يعود بنقاط الرياض وصدارة روشن

البلاد (جدة)

واصل الأهلي انتصاراته بعد فوزه على مضيفه الرياض بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر دوري روشن.

شهد اللقاء ضغطا أهلاويا قوىا على دفاع الرياض منذ بداية المباراة، في المقابل اعتمد لاعبو الرياض على الهجمات المرتدة السريعة والتي شكل خطورة على خط دفاع الأهلي في بعض الأوقات.

وفي الدقيقة 75، تقدم الأهلي في النتيجة بعد خطأ كبير من قبل حارس الرياض ميلان بوريان الذي سجل في مرماه بعدما فشل في إبعاد كرة ركنية.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 59 نقطة في صدار الترتيب مؤقتًا وفي انتظار مباراة النصر المقبلة في نفس الجولة، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن.

