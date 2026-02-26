وقعتا مذكرة لإبراز بطولات القوات المسلحة.. تفاهم بين «الدفاع» و«مانجا» لتعزيز المحتوى الوطني

البلاد (الرياض)

وقّعت وزارة الدفاع أمس (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع “مانجا للإنتاج”، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك”؛ لتعزيز التعاون في إنتاج المحتوى الوطني وإبراز بطولات القوات المسلحة، وذلك بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.

وقّع المذكرة من جانب وزارة الدفاع المدير العام التنفيذي للإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بوكالة الوزارة للشؤون الإستراتيجية عبدالرحمن بن سلطان السلطان، ومن جانب شركة “مانجا للإنتاج” مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي عبدالعزيز بن محمد الموينع. وتهدف المذكرة إلى دعم المحتوى الوطني، وتطوير أساليب مبتكرة في تقديم رسائل إعلامية، تعزز الانتماء الوطني، وتطوير مشاريع إعلامية ومحتوى نوعي يعرض بطولات منسوبي القوات المسلحة، ويوثّق القصص الوطنية بأسلوب سردي حديث يعكس الهوية السعودية. وتتضمن المذكرة العمل على إنتاج رسوم متحركة، وابتكار شخصيات سعودية مستوحاة من بيئة القوات المسلحة، إلى جانب طرح مبادرات تستهدف الأطفال والشباب؛ لتعزيز ارتباطهم بالقيم الوطنية وإلهامهم بقصص أبطال حقيقيين من منسوبي القوات المسلحة.

وأكد السلطان أن هذه الشراكة تمثّل خطوة إستراتيجية نحو توظيف المحتوى الإبداعي في نقل الرسائل الوطنية، وتعزيز الانتماء لدى الأجيال القادمة. وقال:” إن هذه الشراكة ستسهم في توظيف الوسائط الإبداعية الحديثة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية بأساليب مؤثرة، وتقديم محتوى يعكس الهوية العسكرية السعودية، وجهود ومنجزات منسوبي القوات المسلحة، بما يعزز الوعي الوطني، ويُسهم في توثيق القصص الملهمة لأبطال الوطن”.

من جانبه، أوضح الموينع أن الشراكة تُمثّل امتدادًا لالتزام الشركة بتقديم محتوى نوعي يُبرز قوة الإنسان السعودي وتاريخه، مبينًا أن المحتوى الإبداعي قادر على إلهام الأجيال، وترسيخ القيم الوطنية من خلال قصص مؤثرة وأساليب حديثة.