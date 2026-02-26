نيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في حفل افتتاح مؤتمر رؤساء حكومات مجموعة الكاريبية “كاريكوم”

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بالعاصمة باستير في سانت كيتس ونيفيس، في حفل الافتتاح الرسمي للدورة الـ 50 لمؤتمر رؤساء حكومات مجموعة الكاريبية “كاريكوم”.
كما شارك الجبير في جلسة نقاش مع قادة تلك الدول تناولت العلاقات مع دول المنظمة، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
