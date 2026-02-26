معرض عقاري

وقّعت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة (آر إكس العربي) لإقامة معرض MIPIM الشرق الأوسط يومي 20 و21 من أكتوبر المقبل في الرياض، في خطوة تعكس تنامي مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار العقاري والبنية التحتية.

تراجع السوق

أنهى مؤشر السوق الرئيسية – تاسي، جلسة الأربعاء متراجعًا 0.5% ليغلق عند 10848 نقطة، وبتداولات 3.8 مليار ريال. وسجل المؤشر أعلى سعر عند 10905 نقاط، وأدنى مستوى عند 10803 نقاط ، لتصل خسائر المؤشر منذ بداية فبراير إلى 534 نقطة.

زيارات صناعية

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلةً في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، 1224 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر يناير، ضمن جهود تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حوكمتها، وضمان تحقيق عدالة المنافسة في القطاع الصناعي.