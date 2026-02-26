مطار الجوف الدولي الجديد يستقبل أولى الرحلات

البلاد (سكاكا )

بدأ أمس تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد، أحد المطارات التابعة لـ”تجمع مطارات الثاني”، حيث استقبل أولى رحلاته، ضمن عملية نقل كلي للعمليات التشغيلية من المطار القديم إلى المطار الجديد.

وتُقدر الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد بمليون وستمئة ألف مسافر سنويًا، مقارنةً بالمطار القديم الذي كانت طاقته الاستيعابية، تبلغ حوالي 175 ألف مسافر سنويًا؛ ما يمثل نسبة نمو تتجاوز 800%.

وصُممت صالة السفر في مطار الجوف الدولي الجديد؛ وفق أحدث المعايير العالمية؛ حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 24 ألف متر مربع، وتضم 16 منصة “كاونتر” لإنهاء إجراءات السفر تشمل منصتين للخدمة الذاتية، و11 بوابة للمغادرة والوصول، و5 منصات جوازات مزدوجة، إضافة إلى 648 موقفًا للسيارات، ومجموعة متنوعة من المرافق والخدمات المتكاملة.

ويحتوي المطار على غرف حسية مخصصة لخدمة المسافرين من ذوي اضطراب طيف التوحد، وخدمات مهيأة لذوي الإعاقة والحالات المشابهة، إلى جانب مساحات تجارية تبلغ مساحتها الإجمالية 1,700 متر مربع؛ بما يعكس الاهتمام بتوفير بيئة سفر شاملة تراعي احتياجات الفئات كافة.

وتميزت تصاميم الصالة بعكس طابع الهوية التراثية لمنطقة الجوف، إضافة إلى احتوائها على مسطحات خضراء تبلغ مساحتها تقريبًا 5,000 متر مربع، مُزينة بأشجار الزيتون التي تشتهر بها المنطقة.

يُذكر أن يوم أمس شهد تشغيل آخر رحلة في المطار السابق والقادمة من مدينة الرياض.