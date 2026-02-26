فصائل عراقية تطالب القوات الأمريكية بالانسحاب

البلاد (بغداد)

هددت فصائل مسلحة في العراق باستئناف الهجمات ضد القوات الأمريكية؛ ما لم تنسحب بالكامل من الأراضي العراقية، معتبرة أن واشنطن “تماطل” في تنفيذ اتفاق الانسحاب المبرم مع الحكومة العراقية.

وجاء في بيان للفصائل، أن الولايات المتحدة “لم تفِ بكامل تعهداتها” وواصلت “انتهاك الأجواء العراقية عبر الطيران المسير والحربي”، مؤكدة رفضها أي تدخل أمريكي في اختيار الشخصيات السياسية التي يُسمَح لها بتولي المناصب الحكومية أو استبعاد غيرها.

يأتي هذا التحذير في ظل استمرار عمليات سحب القوات الأمريكية القتالية من قواعدها في مطار بغداد وقاعدة عين الأسد في الأنبار باتجاه إقليم كردستان، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين لدعم قدرات القوات الأمنية العراقية. وكان التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014 لمكافحة تنظيم داعش، قد نشر قواته في العراق وسوريا قبل أن يبدأ بسحبها تدريجياً منذ العام الماضي.

وتزامن بيان الفصائل مع تعزيز واشنطن حضورها العسكري في المنطقة، في وقت تهدد فيه بالرد العسكري على إيران إذا فشلت المباحثات الجارية، ما يزيد من توتر الوضع الأمني في العراق والمنطقة بأسرها.