فريقا حرس الحدود والتعاون يتأهلان إلى دور الـ(4) من بطولة جدة لكرة القدم

البلاد (جدة)
تأهل فريق “حرس الحدو”د بمنطقة مكة المكرمة إلى دور الأربعة من بطولة جدة لكرة القدم 2026، بعد فوزه على “القوات الخاصة للأمن البيئي” في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب القرية الأولمبية.
وتمكّن فريق “حرس الحدود” في ثالث مباريات دور الـ(8) من حجز بطاقة التأهل للدور المقبل، بعد فوزهم بركلات الترجيح (3-1) عقب تعادلهما في الأشواط الأصلية سلبيًا.
وفي المواجهة الثانية التي أقيمت اليوم، تمكّن فريق “التعاون” من خطف بطاقة العبور لدور الـ(4)، بعد فوزهم بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) على فريق “الرسوخ”، عقب تعادلهما سلبيًا في الأشواط الأصلية، ضمن ختام منافسات دور الـ(8) لبطولة “جدة 2026” لكرة القدم.
وبهذا الفوز يضرب فريق “حرس الحدود” موعدًا في دور الـ(4) يوم الجمعة القادمة، أمام فريق “التعاون”، وذلك على ملعب (الرديف) بمدينة الملك عبدالله الرياضية.