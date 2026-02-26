برعاية نائب أمير مكة المكرمة.. جمعية كافل تُقيم مائدتها الرمضانية لعام 1447هـ

البلاد (مكة المكرمة)
برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، أقامت جمعية كافل لرعاية الأيتام مائدتها الرمضانية لعام 1447هـ في مكة المكرمة، وذلك في أجواء رمضانية إيمانية عكست قيم المحبة والتكافل، وبحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والمسؤولين والداعمين والإعلاميين.
واستُهل الحفل بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية أكّدت خلالها الجمعية أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لنهجها السنوي في رعاية الأيتام وأسرهم، وتحقيق رسالتها في تنمية اليتيم وفق أفضل ممارسات التميز المؤسسي، وترسيخ الأثر الاجتماعي والإنساني خلال شهر رمضان.
وشهدت المائدة مشاركة عددٍ من الأبناء الأيتام، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه المناسبة، وما تمثّله من تعزيزٍ لمشاعر الانتماء والاهتمام، كما تضمن الحفل عرضًا مرئيًا استعرض أبرز إنجازات الجمعية وبرامجها النوعية خلال العام المنصرم، وما حققته من أثرٍ ملموس في تحسين جودة حياة المستفيدين وتمكينهم.
وأكّد الأمين العام لجمعية كافل أن مائدة كافل الرمضانية تُعد منصة لتعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ العلاقة بين الجمعية وكفلائها وداعميها، وإبراز دور القطاع غير الربحي في خدمة الأيتام وتمكينهم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى استمرار الجمعية في تطوير برامجها النوعية الهادفة إلى تمكين الأيتام وأسرهم وتحقيق الاستقرار لهم.
وأوضح أن هذه المبادرات تُجسّد قيم العطاء والتراحم التي يتميز بها المجتمع السعودي، وتعكس حرص الجمعية على إدخال الفرح والسرور في نفوس الأبناء خلال الشهر الفضيل، وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
واختُتمت الفعالية بأجواء رمضانية إيمانية، ودعواتٍ بأن يديم الله على المملكة أمنها ورخاءها، وأن يجزي الداعمين والمحسنين خير الجزاء على عطائهم المستمر.
واستُهل الحفل بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية أكّدت خلالها الجمعية أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لنهجها السنوي في رعاية الأيتام وأسرهم، وتحقيق رسالتها في تنمية اليتيم وفق أفضل ممارسات التميز المؤسسي، وترسيخ الأثر الاجتماعي والإنساني خلال شهر رمضان.
وشهدت المائدة مشاركة عددٍ من الأبناء الأيتام، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه المناسبة، وما تمثّله من تعزيزٍ لمشاعر الانتماء والاهتمام، كما تضمن الحفل عرضًا مرئيًا استعرض أبرز إنجازات الجمعية وبرامجها النوعية خلال العام المنصرم، وما حققته من أثرٍ ملموس في تحسين جودة حياة المستفيدين وتمكينهم.
وأكّد الأمين العام لجمعية كافل أن مائدة كافل الرمضانية تُعد منصة لتعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ العلاقة بين الجمعية وكفلائها وداعميها، وإبراز دور القطاع غير الربحي في خدمة الأيتام وتمكينهم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى استمرار الجمعية في تطوير برامجها النوعية الهادفة إلى تمكين الأيتام وأسرهم وتحقيق الاستقرار لهم.
وأوضح أن هذه المبادرات تُجسّد قيم العطاء والتراحم التي يتميز بها المجتمع السعودي، وتعكس حرص الجمعية على إدخال الفرح والسرور في نفوس الأبناء خلال الشهر الفضيل، وتعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
واختُتمت الفعالية بأجواء رمضانية إيمانية، ودعواتٍ بأن يديم الله على المملكة أمنها ورخاءها، وأن يجزي الداعمين والمحسنين خير الجزاء على عطائهم المستمر.