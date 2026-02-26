الأولى بتوجيهات القيادة.. دعم مالي بـ 1.3 مليار ريال لمعالجة عجز الموازنة وصرف مرتبات الموظفين باليمن

البلاد (الرياض) تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وفي إطار الدعم المستمر للأشقاء في الجمهورية اليمنية، أعلنت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن تقديم دعم مالي جديد بمبلغ 1.3 مليار ريال سعودي. يأتي هذا الدعم استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة عجز الموازنة العامة، وتحديداً لتغطية بند الرواتب، بما يضمن انتظام صرفها للموظفين. ويهدف هذا التدخل السريع إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين إدارة السياسة المالية، وضمان تدفق السيولة النقدية للحكومة اليمنية للقيام بواجباتها تجاه المواطنين في مختلف المحافظات. ويُعد هذا الدعم امتداداً لسلسلة من المبادرات التنموية والاقتصادية التي تقودها المملكة لدعم استقرار اليمن وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق.