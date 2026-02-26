الهيئة السعودية للمياه تستقبل وفدًا سوريًا للاطلاع على نموذج المملكة الرائد عالميًا في صناعة المياه

البلاد (الرياض)
استقبل رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، وفدًا من وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، للاطلاع على تجربة المملكة الرائدة عالميًا في صناعة المياه، ومنظومتها المتكاملة في الإنتاج والنقل والخزن وبناء القدرات.
استقبل رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، وفدًا من وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، للاطلاع على تجربة المملكة الرائدة عالميًا في صناعة المياه، ومنظومتها المتكاملة في الإنتاج والنقل والخزن وبناء القدرات.
وناقش الجانبان الأطر التنظيمية والتشغيلية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، التي أسهمت في رفع كفاءة القطاع وتعزيز استدامته، إضافة إلى مستهدفات التطوير والابتكار في كامل سلسلة إمداد المياه، بما يدعم الأمن المائي ويعزز موثوقية الإمدادات وفق أفضل الممارسات العالمية.
ورعى العبدالكريم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية وشركة أميانتيت العربية السعودية؛ بهدف دعم خطط الحكومة السورية لتطوير وتحديث البنية التحتية لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة الشبكات واستدامتها.
وثمّن الوفد الجهود التشغيلية والتنظيمية التي تطبقها الهيئة، مشيدًا بما شاهده خلال الجولات الميدانية التي شملت منظومة إنتاج مياه البحر في الشعيبة لـ(المرحلتين الثالثة والخامسة)، وأنظمة نقل الشعيبة، إضافة إلى زيارة أكاديمية المياه وعدد من شركات القطاع الخاص؛ للاطلاع على التقنيات المتقدمة والحلول التشغيلية المطبقة في مختلف مكونات المنظومة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الموارد المائية، والاطلاع على أفضل التجارب في صناعة المياه، بما يسهم في دعم جهود تطوير قطاع المياه في الجمهورية العربية السورية، وتحقيق الاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي