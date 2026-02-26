الرياضة

النصر يقسو على النجمة بخماسية.. ويستعيد صدارة” روشن”

10 / رمضان / 1447 هـ      26 فبراير 2026

البلاد (جدة)

دك فريق النصر شباك نظيره النجمة بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء، ببريدة، في ختام الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن للمحترفين.

هذا الانتصار، لم يقتصر على استعادة صدارة النصر لجدول ترتيب دوري روشن، بل وأظهر- أيضًا- المستوى المميز لمعظم لاعبيه خاصة كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومارتينيز.

فرض النصر شخصيته سريعًا على اللقاء بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء مبكرة،سجل منها رونالدو بنجاح أول أهداف النصر.

واصل النصر ضغطه؛ ليترجم كينجسلي كومان الأفضلية بهدف ثانٍ. وقبيل نهاية الشوط الأول، أطلق مارتينيز تسديدة قوية استقرت في الشباك معلنًا ثالث الأهداف، مؤكدًا التفوق الفني للنصر.

في الشوط الثاني، استمرت الفعالية الهجومية، حيث صنع رونالدو فرصة لساديو ماني أحرز منها الهدف الرابع، بعدها عاد مارتينيز ليضع بصمته مجددًا عبر رأسية محكمة إثر ركلة ركنية نفذها عبدالرحمن غريب، مسجلًا الهدف الخامس والثاني له شخصيًا.

بهذا الانتصار الكبير، رفع النصر رصيده إلى 58 نقطة في صدارة ترتيب دوري روش، بينما بقي النجمة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

