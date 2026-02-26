المملكة تشارك في أعمال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

واس (جنيف)
شاركت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في أعمال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان.
وألقى المندوب الدائم للمملكة السفير عبدالمحسن بن خثيلة، بيان المملكة الذي أعرب فيه عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما تسميه “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يقوض الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأدانت المملكة بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبانٍ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محمّلةً المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات، وللنهج الإسرائيلي القائم على مواصلة انتهاكاته وجرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية.
وجددت المملكة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية
وجددت المملكة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية