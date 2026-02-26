الرياضة

التعادل يحسم مواجهة الفيحاء ونيوم في روشن

صحيفة البلاد      26 فبراير 2026

البلاد (جدة)

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مواجهة الفيحاء أمام ضيفه نيوم، في المباراة التي جمعتهما في المجمعة، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن للمحترفين،

تُرجم نيوم انفاعه الهجومي بهدف مبكر في الدقيقة 13، عبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

مع انطلاق الشوط الثاني، بدا الفيحاء أكثر تنظيمًا وجرأة هجومية، ونجح سريعًا في إدراك التعادل عن طريق الجزائري ياسين بنزية في الدقيقة 48.

بهذه النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما وصل الفيحاء إلى النقطة 27 محتلاً المركز الحادي عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

