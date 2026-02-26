التعادل يحسم مواجهة الفيحاء ونيوم في روشن

البلاد (جدة)
خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مواجهة الفيحاء أمام ضيفه نيوم، في المباراة التي جمعتهما في المجمعة، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن للمحترفين،
تُرجم نيوم انفاعه الهجومي بهدف مبكر في الدقيقة 13، عبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت.
مع انطلاق الشوط الثاني، بدا الفيحاء أكثر تنظيمًا وجرأة هجومية، ونجح سريعًا في إدراك التعادل عن طريق الجزائري ياسين بنزية في الدقيقة 48.
بهذه النتيجة، رفع نيوم رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما وصل الفيحاء إلى النقطة 27 محتلاً المركز الحادي عشر.
