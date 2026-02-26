الأمير فهد بن جلوي يلتقي لاعبي فريق السعودية للتجديف

البلاد (الرياض)
نقل صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، تحيات وتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، للاعبي فريق السعودية للتجديف، وذلك خلال لقائه بهم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بحضور نائب رئيس الاتحاد السعودي للتجديف شيرين أبو الحسن، والمدير التنفيذي للاتحاد يوسف جليدان.
جاء اللقاء عقب تحقيق فريق السعودية للتجديف عددًا من الميداليات في بطولة آسيا للتجديف الساحلي الشاطئي السريع، ونهائيات آسيا للتجديف الساحلي الشاطئي السريع، حيث حصد الأبطال عشر ميداليات ملوّنة.
ومثّل فريق السعودية في هذه المشاركات كلٌ من: مفلح الخالدي، مؤيد الرشيدي، عبدالله المامي، هيا المامي، تركي العارف، حسن قادري، ردعان الدوسري، إسراء قادري، والجازي الإبراهيم.