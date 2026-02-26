المحليات

الأمير سعود بن مشعل يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة

صحيفة البلادaccess_time10 / رمضان / 1447 هـ      26 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (مكة المكرمة)
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة، اجتماع اللجنة الذي تخلله استعراض أعمال الجهات التي تم تنفيذها في الفترة الماضية من شهر رمضان، إضافةً إلى خططها خلال الفترة المتبقية من الشهر الفضيل.
ونقل سموه تحيات وتقدير أمير منطقة مكة المكرمة لكافة الجهات العاملة نظير ما تقوم به من أعمال لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وتوفير كافة الخدمات لهم بما يسهّل عليهم أداء عباداتهم في يسر وطمأنينة ابتغاءً لوجه الله تعالى وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله- الرامية لتسخير كافة الإمكانات لضيوف الرحمن.
وعرضت أمانة العاصمة المقدسة شرحًا عن أعمالها الميدانية خلال شهر رمضان الحالي، الرامية إلى تعزيز النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للسكان والزوار من المعتمرين، كذلك تنفيذ حملات موسّعة للنظافة والتطهير في مختلف أنحاء مكة المكرمة، لا سيما في المنطقة المركزية التي تشهد كثافة عالية من الحركة اليومية، بهدف تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة البيئة.
واستعرضت اللجنة الخطة التشغيلية لشركة المياه الوطنية حيث يقدر معدل التوزيع اليومي للمياه لمدينة مكة المكرمة خلال شهر رمضان أكثر من 730 ألف م3 من المياه يوميًا، وبطاقة استيعابية لمحطات المعالجة البيئية تقدر بـ 650 الف م 3 يوميًا.
كما جرى التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بحالة مؤشرات رفع الجاهزية، الرامية إلى تعزيز الاستعداد المبكر لحج هذا العام 1447هـ
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *