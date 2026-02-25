متابعات

وزير الشؤون الإسلامية بالمالديف: مبادرات خادم الحرمين الشريفين تجسّد عمق الأخوّة الإسلامية وتعزّز قيم التكافل بين الشعوب

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1447 هـ      25 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

واس (ماليه)
أكد وزير الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد، أن تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وهدية التمور الفاخرة في المالديف يُجسّد لفتةً كريمة تعبّر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعكس ما تقوم عليه هذه العلاقات من محبةٍ وتعاونٍ وتكافلٍ إسلامي وإنساني.
جاء ذلك في تصريحٍ له خلال حفل تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين وهدية التمور الفاخرة في جمهورية المالديف، الذي أُقيم يوم 6 رمضان 1447هـ، بمقر المركز الإسلامي في ماليه، بحضور عددٍ من الشخصيات السياسية والدينية.
وثمن هذه المبادرة المباركة، معربًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد- حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعمٍ متواصلٍ للأمة الإسلامية، وحرصٍ صادقٍ على خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم.
وأشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذي أسهم في تعزيز القيم الإسلامية ونشر روح التضامن والتكافل بين الشعوب الإسلامية، سائلًا الله تعالى أن يجزي المملكة العربية السعودية؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا خير الجزاء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يبارك في جهودها الخيّرة.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *