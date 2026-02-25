لجنة الحكام تصدر بيانًا رسميًا بشأن أزمة لقاء ضمك والأهلي

البلاد (جدة)

تتواصل تداعيات المواجهة المثيرة للجدل التي جمعت بين فريقي ضمك والأهلي ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن، والتي شهدت أحداثاً تحكيمية صاخبة لا تزال أصداؤها تتردد في الشارع الرياضي.

وبلغت وتيرة التوتر ذروتها خلال الساعات الماضية، عقب المطالبات الرسمية الحازمة التي أطلقتها إدارة نادي ضمك للكشف عن كواليس غرفة تقنية الفيديو (VAR)، إثر إلغاء هدف مبكر لفريقها، وسط أنباء عن وجود عطل تقني مفاجئ أربك طاقم التحكيم.

وسعياً لقطع دابر الشائعات وإيضاح الحقائق بشفافية تامة أمام الجماهير والأندية، خرجت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم ببيان رسمي مفصل، كشفت خلاله التفاصيل الفنية الدقيقة والبروتوكولات التي تم اتباعها في تلك اللحظات الحاسمة لاحتواء الأزمة.

عطل مؤقت وتقرير فني.. لجنة الحكام تحسم الجدل

وأكدت لجنة الحكام في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن تقنية (VAR) تعمل وفق الأنظمة والبروتوكولات المعتمدة، مشيرة إلى أن توفر “التقنيات البديلة” يُعد عنصراً أساسياً لضمان استمرارية تشغيل المباريات دون تأثر بأي خلل فني، وهو ما تنص عليه تعليمات (FIFA) وتلتزم اللجنة بتطبيقه دائماً.

وأوضحت اللجنة أنه تمت مراجعة الهدف الأول لضمك باستخدام “تقنية التسلل ثلاثي الأبعاد” المعتمدة، وذلك كإجراء بديل ومتوافق مع البروتوكول إثر تعطل التقنية الرئيسية “التسلل شبه الآلي”. وأشارت إلى أنه جرى التنسيق الفوري مع شركة (Hawk-Eye) المشغلة للتقنية، وتم إصلاح الخلل خلال دقائق معدودة.

وشددت اللجنة في بيانها التوضيحي على أن تقنية التسلل شبه الآلي، وفور عودتها للعمل، قد صادقت بوضوح على صحة قرار حكم الساحة الميداني بإلغاء الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

وكشف البيان أن شركة “هوك-آي” أرسلت تقريراً فنياً شاملاً للجنة، يتضمن تفاصيل الخلل التقني والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بزمن قياسي، وذلك لضمان أعلى درجات الشفافية والدقة في جميع الحالات التحكيمية المستقبلية.

وفيما يخص تصعيد إدارة نادي ضمك وطلبها الاستماع للتسجيلات الصوتية للحكم فيصل البلوي وزملائه في غرفة الـ(VAR)، نوهت لجنة الحكام باستمرار ترحيبها وتلبيتها الدائمة لطلبات الأندية الراغبة في الاستماع للتسجيلات. وأكدت أن هذا النهج يأتي سعياً منها لتأكيد العلاقة العملية المبنية على الشفافية مع الجميع، وذلك بعد أن أصدرت إدارة ضمك بياناً غاضباً عبر منصة «إكس» أبدت فيه استياءها من الأخطاء التي رأت أنها حرمت فريقها من نقاط المواجهة.

وقد أثار نادي ضمك الجدل بشكل رسمي بعد الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الأهلي الأخيرة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، أبرزها إلغاء هدف مثير لصالح أصحاب الأرض، بالإضافة إلى الاشتباكات اللفظية التي حدثت بين لاعبي الفريقين بعد نهاية اللقاء.