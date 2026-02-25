الرياضة

في روشن.. الحزم يخطف تعادلًا قاتلًا أمام الاتحاد

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1447 هـ      25 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

رفض فريق الحزم الخسارة، وأدرك تعادلًا قاتلاً أمام ضيفه الاتحاد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، على ملعب الحزم بالرس، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة بدوري روشن.

كاد الاتحاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 32 عندما أرسل موسى ديابي عرضية خطيرة من الجهة اليمنى.

شهد الشوط الأول توتراً تحكيمياً، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء في الدقيقة 36 للاعب الاتحاد جورج إيليينخينا، قبل أن ينال بيرجوين بطاقة صفراء في الدقيقة 43.

نجح الاتحاد أخيراً في فك شفرة دفاع الحزم عند الدقيقة 80، بعدما أطلق روجر تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك، معلناً هدف التقدم.

لكن فرحة الاتحاديين لم تدم طويلاً؛ إذ أدرك الحزم التعادل في الدقيقة 84 عبر عبدالعزيز الضويحي.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس، فيما وصل الحزم إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *