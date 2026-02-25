في روشن.. الحزم يخطف تعادلًا قاتلًا أمام الاتحاد

البلاد (جدة)
رفض فريق الحزم الخسارة، وأدرك تعادلًا قاتلاً أمام ضيفه الاتحاد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، على ملعب الحزم بالرس، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة بدوري روشن.
كاد الاتحاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 32 عندما أرسل موسى ديابي عرضية خطيرة من الجهة اليمنى.
شهد الشوط الأول توتراً تحكيمياً، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء في الدقيقة 36 للاعب الاتحاد جورج إيليينخينا، قبل أن ينال بيرجوين بطاقة صفراء في الدقيقة 43.
نجح الاتحاد أخيراً في فك شفرة دفاع الحزم عند الدقيقة 80، بعدما أطلق روجر تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك، معلناً هدف التقدم.
لكن فرحة الاتحاديين لم تدم طويلاً؛ إذ أدرك الحزم التعادل في الدقيقة 84 عبر عبدالعزيز الضويحي.
بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس، فيما وصل الحزم إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر.
الإتحاد يسجل الهدف الأول عن طريق روجر فرنانديز في الدقيقة 79. #الحزم 0 × 1 #الإتحادpic.twitter.com/rlhMtJvd7T#صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_الإتحاد | #الحزم_الإتحاد@SPL | @mosgovsa | @ittihad | @alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 24, 2026
الحزم يعادل النتيجة عن طريق عبدالعزيز الضويحي في الدقيقة 83.#الحزم 1 × 1 #الإتحادpic.twitter.com/cxn03TIcFM#صحيفة_البلاد | #نادي_الحزم | #نادي_الإتحاد | #الحزم_الإتحاد@SPL | @mosgovsa | @ittihad | @alhazem_fc
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 24, 2026