في ختام الجولة 24 بدوري يلو.. جدة في ضيافة الدرعية.. والفيصلي يستقبل العلا

البلاد (جدة)

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة 24 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى؛ حيث يحل الدرعية ضيفًا على جدة، ويخرج العلا لملاقاة الفيصلي، فيما يلتقي الزلفي مع العدالة، والطائي مع العربي .

يتطلع الدرعية للعودة من جدة بالنقاط الثلاث لتعزيز موقعه في الوصافة، بينما يبحث جدة عن استعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية يعزز بها موقعه في وسط الترتيب إذ يحل عاشرًا برصيد 28 نقطة .

ويخوض العلا اختبارًا صعبًا على أرض مضيفه الفيصلي الباحث عن فوز يعزز به من تواجده بين أندية مراكز الملحق، إذ يحل سادسًا برصيد 39 نقطة، بينما يتطلع العلا لفوز يبقيه في المنافسة بقوة على مركز الوصافة الذي يبتعد عنه بـ 3 نقاط .

ويلتقي الزلفي ضيفه العدالة؛ بحثًا عن استعادة انتصاراته والاقتراب من مراكز الوسط إذ يحل في المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة، بينما يسعى العدالة لفوز يبعده عن منطقة الخطر إذ يحل في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة .