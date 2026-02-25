الرياضة

طرح تذاكر مهرجان قطر لكرة القدم بمشاركة الأخضر استعدادًا لمونديال 2026

25 فبراير 2026

بدر النهدي (جدة)
تُطرح اليوم مبيعات مهرجان قطر لكرة القدم، والذي يشارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فيه، ضمن برنامج إعداده للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2026.
ويخوض “الأخضر” خلال المهرجان مواجهتين وديتين أمام منتخبي صربيا ومصر، في إطار خطة الإعداد الفني الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.
وتقام منافسات المهرجان خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل في دولة قطر، بمشاركة منتخبات السعودية وقطر ومصر وصربيا إلى جانب منتخبي إسبانيا والأرجنتين، حيث يتضمن البرنامج ست مباريات دولية.
وتتقدم مباريات المهرجان مواجهة كأس “الفيناليسما 2026” التي تجمع بين منتخب إسبانيا بطل أوروبا ومنتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية، والمقرر إقامتها على إستاد لوسيل يوم 27 مارس، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري واسع.
ويأتي حضور المنتخب السعودي في هذا الحدث ضمن مساعي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوفير احتكاك فني قوي أمام مدارس كروية متنوعة، بما يسهم في إعداد المنتخب بالصورة المثلى قبل خوض غمار مونديال 2026.
