حثهم على مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يشارك رجال الأمن الإفطار بالحرم

البلاد (مكة المكرمة)

شارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رجال الأمن والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات، وقيادات القطاعات الأمنية المشاركين في خدمة قاصدي المسجد الحرام.



ونقل سموه للجميع تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وشكره لهم؛ نظير الأعمال التي يقومون بها لخدمة قاصدي المسجد الحرام، حاثًا إياهم على بذل المزيد من الجهود ومضاعفة الأعمال لخدمة ضيوف الرحمن؛ ابتغاء لوجه الله- سبحانه- وتحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله. كما استمع سموه لشرح عن الخطط الجاري تنفيذها بالمسجد الحرام لإدارة الحشود، وتحقيق السلامة للقاصدين.