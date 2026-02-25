تنفيذ رسوم ترامب الجديدة

وكالات (واشنطن)

دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة (15 %) على السلع المستوردة حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية، بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم التي سبق فرضها.

تهدف الرسوم الجديدة إلى استبدال الرسوم العشوائية الحالية، والأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات الأمريكية مع معظم الشركاء التجاريين، فيما لا تحلّ محلّ الرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على صناعات عدة، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.