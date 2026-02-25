الإقتصاد

تنفيذ رسوم ترامب الجديدة

صحيفة البلاد      25 فبراير 2026

وكالات (واشنطن)
دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة (15 %) على السلع المستوردة حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية، بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم التي سبق فرضها.
تهدف الرسوم الجديدة إلى استبدال الرسوم العشوائية الحالية، والأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات الأمريكية مع معظم الشركاء التجاريين، فيما لا تحلّ محلّ الرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على صناعات عدة، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

