ترقيم 92 باباً بـ«التوسعة السعودية» بالمسجد لحرام

البلاد (مكة المكرمة )

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشروع ترقيم أبواب التوسعة السعودية الثانية في المسجد الحرام، ضمن جهودها المستمرة؛ لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز سهولة التنقّل داخل أروقة المسجد.

وتضمن المشروع تركيب 92 لافتة جديدة صُممت؛ بما ينسجم مع الهوية الجمالية للمبنى، مع ضمان وضوح الترقيم والمحافظة على قدسية المكان وهيبته؛ وذلك امتدادًا لحرص الهيئة على تطوير البيئة العمرانية داخل المسجد الحرام، وتحقيق توازن يجمع بين الوظيفة والجمال والخدمة. وأكدت الهيئة أن معرفة رقم الباب عند الدخول تُسهم في تسهيل حركة القاصدين، وتحديد مواقعهم بسهولة، خصوصًا خلال أوقات الذروة والمواسم، التي تشهد كثافة كبيرة من الزوار والمصلين، بما يعزز تجربة أكثر سلاسة وأمانًا لضيوف الرحمن.