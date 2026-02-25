المحليات

ترقيم 92 باباً بـ«التوسعة السعودية» بالمسجد لحرام

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1447 هـ      25 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (مكة المكرمة )
أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مشروع ترقيم أبواب التوسعة السعودية الثانية في المسجد الحرام، ضمن جهودها المستمرة؛ لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز سهولة التنقّل داخل أروقة المسجد.
وتضمن المشروع تركيب 92 لافتة جديدة صُممت؛ بما ينسجم مع الهوية الجمالية للمبنى، مع ضمان وضوح الترقيم والمحافظة على قدسية المكان وهيبته؛ وذلك امتدادًا لحرص الهيئة على تطوير البيئة العمرانية داخل المسجد الحرام، وتحقيق توازن يجمع بين الوظيفة والجمال والخدمة. وأكدت الهيئة أن معرفة رقم الباب عند الدخول تُسهم في تسهيل حركة القاصدين، وتحديد مواقعهم بسهولة، خصوصًا خلال أوقات الذروة والمواسم، التي تشهد كثافة كبيرة من الزوار والمصلين، بما يعزز تجربة أكثر سلاسة وأمانًا لضيوف الرحمن.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

