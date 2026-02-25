تأهل نيوكاسل وباير ليفركوزن بودو جليمت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه كاراباغ الأذربيجاني بنتيجة 3 – 2 في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب “سانت جيمس بارك” وذلك في منافسات دور الإقصاء المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل الإيطالي ساندرو تونالي هدف التقدم في الدقيقة 4، ثم أضاف البرازيلي جويلينتون الهدف الثاني في الدقيقة 6، بينما قلص الكولومبي كاميلو ماركيز الفارق للفريق الضيف بهدف في الدقيقة 50، ونجح نيوكاسل في إضافة هدف ثالث عن طريق الهولندي ستيفن بوتمان.
وعاد إلفين جعفركولييف ليسجل هدفًا ثانيًا لكاراباغ. وكان نيوكاسل قد فاز بنتيجة 6 – 1 في مباراة الذهاب خارج ملعبه، ليتأهل بنتيجة إجمالية 9 – 3 إلى دور الـ16.
كما تعادل فريق باير ليفركوزن الألماني مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة سلبية مباراة الإياب التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب “باي أرينا” وذلك في دور الإقصاء المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
واكتفى ليفركوزن بفوزه خارج ملعبه في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل ليحسم تأهله إلى دور الـ16 من البطولة.
كما فاز فريق بودو جليمت النرويجي على مضيفه إنترميلان الإيطالي بنتيجة 1 – 2 في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب “استاد جوزيبي ميانزا” وذلك في منافسات دور الإقصاء المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
تقدم الضيوف بهدفين عن طريق يانس هاوجي وهوكون إفيان في الدقيقتين 58 و72، وقلص الفريق الإيطالي الفارق بهدف وحيد سجله أليساندرو باستوني في الدقيقة 76.
وفاز بودو جليمت ذهابًا على ملعبه بنتيجة 3 – 1 الأسبوع الماضي، ليصعد لدور الـ16 متفوقًا بنتيجة 5 – 2 في مجموع المباراتين.
