الهلال يتعثر أمام التعاون ويواصل نزيف النقاط

تعثر فريق الهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام مضيفه التعاون؛ ليواصل نزيف النقاط في سباق المنافسة الشرسة على صدارة دوري روشن، وذلك في المواجهة المثيرة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب وولفز بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة “المؤجلة” من دوري روشن.
دخل الهلال المواجهة بقوة بحثًا عن هدف مبكر، وبالفعل أثمر الضغط الأزرق عن هدف الأسبقية عند الدقيقة 41 من علامة الجزاء سددها روبن نيفيز بثقة على يمين الحارس مايلسون.
ولكن سرعان ما أدرك التعاون من ركلة جزاء أيضًا عند الدقيقة 45+4، سجلها روجير مارتينيز بنجاح ليعيد المواجهة إلى المربع صفر.
بهذا التعادل، رفع الهلال رصيده إلى الرقم 55 ليبقى في المرتبة الثالثة، بفارق نقطة خلف الأهلي الذي حافظ على الصدارة، فيما رفع فريق التعاون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة أمام الاتحاد الذي تعادل مع الحزم.
