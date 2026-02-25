“الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في ألبانيا

واس (تيرانا)
شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية ألبانيا، وذلك خلال حفل أُقيم يوم أمس الثلاثاء، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، ورئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام في ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، إلى جانب عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية.
شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية ألبانيا، وذلك خلال حفل أُقيم يوم أمس الثلاثاء، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، ورئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام في ألبانيا الشيخ بويار سباهيو، إلى جانب عدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية.
ويستفيد من برنامج توزيع التمور نحو (25) ألف مستفيد في (35) منطقة بألبانيا بكمية بلغت (5) أطنان، فيما يستفيد من برنامج تفطير الصائمين قرابة (10) آلاف مستفيد على ثماني سفر متنوعة.
وأكد السفير حفظي أن هذا البرنامج يُعد من البرامج الموسمية المتميزة، ويعكس حرص حكومة المملكة على تلمّس احتياجات المسلمين في شهر رمضان والتخفيف عن المحتاجين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تمثل امتدادًا للعطاء المتواصل الذي تقدمه المملكة للأشقاء، مشيدًا بتعاون المشيخة الإسلامية في ألبانيا والملحقية الدينية في سراييفو في إنجاح هذا البرنامج المبارك.
من جانبه، أعرب رئيس المشيخة الإسلامية عن شكره وامتنانه لقيادة المملكة على هذه المبادرة المباركة التي تجسد روح التكافل الإسلامي في شهر رمضان، مثمنًا جهود وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الوسطية والاعتدال.