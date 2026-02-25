الرياضة

الخلود يصعق الخليج في الوقت القاتل

البلاد (جدة)

قلب فريق الخلود الطاولة على مضيفه الخليج، بعدما حوّل تأخره بهدف إلى فوز دراماتيكي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة العاشرة “المؤجلة” من دوري روشن.

منح باولو فيرنانديز الخليج الأسبقية، بهدف مبكر في الدقيقة الثانية. رد الخلود تأخر حتى الدقيقة 39 عبر راميرو إنريكي.
وباغت الخلود الجميع بإضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 76 عن طريق راميرو إنريكي أيضًا، واستطاع رالخليج تسجيل هدف التعادل القاتل عند الدقيقة 87، عن طريق صالح العمري.

وفي الوقت القاتل، تمكن الخلود من خطف هدف الفوز القاتل عن طريق أوتكوس؛ ليقتنص 3 نقاط ثمينة؛ ليتوقف رصيد الخليج عند 27 نقطة في المركز التاسع، فيما واصل الخلود رحلة الهروب من منطقة الخطر بعدما حرّك رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

