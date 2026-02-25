أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جمعية إيفاء السنوي “قصة أثر” ويؤكد أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

سيف البلاهدي – الدمام

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، الحفل السنوي لجمعية إيفاء لعام 2026 “قصة أثر”، وذلك في مقر الجمعية بمجمع الأمير سلطان للتأهيل، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والداعمين والشركاء.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون عنصرًا فاعلًا في المجتمع، وأن ما يقدم لهم من خدمات وبرامج تأهيلية يهدف إلى تعزيز قدراتهم وتمكينهم من ممارسة أدوارهم المختلفة، مشيرًا إلى أن توفير بيئات داعمة وفرص مناسبة لهم يعد جزءًا من منظومة العمل التنموي، ويسهم في توسيع مشاركتهم في مختلف المجالات، وثمن سموه جهود جمعية إيفاء في تقديم برامج تأهيلية شاملة تسهم في تنمية قدراتهم وتحسين جودة حياتهم.

واستعرض الحفل مسيرة الجمعية الممتدة لأكثر من ثلاثين عاماً في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عرض مرئي حمل عنوان “قصة أثر”، سلّط الضوء على نماذج حقيقية لرحلات التحول في المراكز والوحدات التأهيلية، شملت المركز الطبي، ومركز الرعاية النهارية، ونادي إيفاء للأولمبياد الخاص، في تجسيد متكامل لمسارات التمكين والتأهيل.

وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد بن عبدالله الزامل كلمة رحّب فيها بسمو أمير المنطقة الشرقية، مستعرضًا أبرز منجزات العام، ومن بينها توقيع شراكة بحثية لتطوير تصنيع الأطراف الصناعية بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتنظيم الملتقى العلمي الثاني، إضافةً إلى تدريب وتأهيل كفاءات من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في قطاع الأغذية والمشروبات ضمن نموذج مهني مبتكر، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع غير الربحي.

كما قدّمت الرئيس التنفيذي للجمعية رنا طيبة عرضًا لأبرز الأرقام والنتائج المحققة خلال العام، مشيرةً إلى تقديم أكثر من 29 ألف خدمة علاجية، وإنتاج ألف طرف صناعي وجهاز تقويمي، وتدريب 350 رياضيًا، ومشاركة أبطال إيفاء في خمس مشاركات دولية، وتحقيق خمس كؤوس و40 ميدالية في منافسات وطنية ودولية، مؤكدةً أن هذه الإنجازات جاءت بدعم القيادة الرشيدة وإيمانها بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الحفل مسيرة تشريفية لأبطال “قصة أثر” من الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثلون نماذج من الرياضيين، ومبتوري الأطراف، والمتدربين المهنيين، والمتطوعين، وموظفي إيفاء، في لوحة إنسانية عكست أثر التمكين على أرض الواقع، تلاها التقاط صورة تذكارية مع سمو أمير المنطقة الشرقية.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة الشرقية المانحين وشركاء النجاح، كما كرّم سموه “سفراء إيفاء” بمنح صفة سفير إيفاء لنخبة من الإعلاميين في المنطقة الشرقية، تقديرًا لدورهم في دعم رسالة الجمعية وتعزيز الوعي المجتمعي بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة.