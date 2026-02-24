نائب وزير الخارجية يلتقي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية رواندا

السياسةنائب وزير الخارجية يلتقي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية رواندا صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1447 هـ 24 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق واس (كيجالي) التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية رواندا السيدة أوستا كايتسي، في العاصمة الرواندية كيجالي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية رواندا محمد بن خليل فالوده، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول الأفريقية صقر القرشي.