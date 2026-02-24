نائب وزير الخارجية يطّلع على سير العمل في مستشفى الملك فيصل بجمهورية رواندا

اطّلع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، على سير العمل في مستشفى الملك فيصل في منطقة كاسيرو بالعاصمة الرواندية كيجالي، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية لجمهورية رواندا.
ويُعد مستشفى الملك فيصل أكبر مستشفى مرجعي في رواندا، بدعم تجاوز 109 ملايين ريال من الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيس المستشفى ووصولًا إلى إعادة تأهيله وتوسعته، كما يقدم المستشفى مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك تشخيص الأمراض والعلاج المتخصص، ونفذ إنجازات لأكثر من (300) عملية قسطرة قلبية معقدة، وأكثر من (32) عملية زراعة كلى، وتُعد زراعة الكلى الأولى من نوعها في جمهورية رواندا.
