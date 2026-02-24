برج مياه

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء استقبال الرغبات للاستثمار في برج مياه المدينة المنورة. يستهدف المشروع تطوير البرج والمناطق المحيطة به، وإثراء المشهد الثقافي والسياحي، بما يسهم في وفتح آفاق استثمارية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

خدمات تقنية

وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس)، عقد مع مجموعة تداول السعودية القابضة بقيمة 102.4 مليون ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة؛ لتقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات. وكانت الشركة قد أعلنت ترسية المشروع بتاريخ 1 أكتوبر 2025

ارتفاع الذهب

ارتفع الذهب – الاثنين- إلى نحو 5164 دولارًا للأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة إلى حوالي 5185 دولارًا.كما ارتفعت الفضة في العقود الفورية إلى نحو 87 دولارًا للأونصة، والبلاتين إلى حوالي 1600 دولار، بينما ارتفع البلاديوم إلى 3300 دولار.