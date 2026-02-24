الرياضة

في روشن.. الفتح يستعيد نغمة الانتصارات بنقاط الأخدود

البلاد (جدة)

استعاد فريق الفتح نغمة الانتصارات بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب ضيفه الأخدود، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب “تمويل الأولى”، ضمن منافسات الجولة العاشرة “المؤجلة” من دوري روشن.

سجل مراد باتنا هدف الفتح الأول عند الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 85 حسم سفيان بن دبكة النتيجة لصالح الفتح، الذي رفع رصيده إلى 27 نقطة ليقفز إلى المركز العاشر، فيما زادت متاعب الأخدود في منطقة الهبوط، بعد توقف رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

