عزالدين حسين.. المدير الإقليمي لـ”سنتينل وان”: ندعم التحول الرقمي الآمن بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030

البلاد (الرياض)

أصبح الأمن السيبراني أكثر أهمية من أي وقت مضى مع تقدم المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف التحول الرقمي ضمن رؤية 2030، حيث يسهم في دعم التوسع الآمن عبر القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال وغيرها من القطاعات كثيفة البيانات والحساسة. وفي ظل التبني المتسارع للحوسبة السحابية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، تبرز الحاجة الملحّة إلى إستراتيجيات أمنية قوية ومتوافقة محلياً.

تتناول هذه المقابلة مع عزالدين حسين، المدير الإقليمي الأول لهندسة الحلول لدى سنتينل وان، التزام الشركة طويل الأمد تجاه المملكة، وتطور مشهد التهديدات السيبرانية، ودور الحلول الأمنية القائمة على الذكاء الاصطناعي في تمكين المؤسسات السعودية من تعزيز مرونتها بالتوازي مع دعم الأهداف الوطنية للتحول الرقمي.

* كبف تعزز سنتينل وان حضورها وإستراتيجيتها طويلة المدى في المملكة العربية السعودية؟

– تؤكد سنتينل وان التزامها الإستراتيجي طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وطموحها لبناء اقتصاد رقمي آمن يرتكز على الابتكار والتقنيات الرقمية. وقد أنشأت الشركة مقرها الإقليمي في الرياض وعززت فرق عملها داخل المملكة، واستثمرت في الشراكات المحلية لضمان حصول العملاء على الخبرات التقنية المتقدمة والدعم السريع والفعّال.

ويشكل الإطلاق المحلي لمنصة Singularity عبر Google Cloud داخل المملكة محطة محورية في مسيرة الشركة، إذ يتيح للمؤسسات الاستفادة من القدرات الأمنية القائمة أصلاً على الذكاء الاصطناعي، مع ضمان بقاء البيانات داخل حدود المملكة والامتثال الكامل للأنظمة واللوائح الوطنية.

ولا يقتصر التزامنا على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضاً تطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب وتمكين الشركاء. فاستراتيجيتنا واضحة وتتمثل في الرغبة بأن نكون شريكاً موثوقاً وطويل الأمد في الأمن السيبراني، يمكّن المؤسسات السعودية من بناء قدرات أمنية مستقلة قابلة للتوسع ومرتكزة على سيادة البيانات، بالتوازي مع تسارع وتيرة التحول الرقمي.

* كبف تدعم سنتينل وان أجندة التحول الرقمي في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030؟

– تنسجم سنتينل وان بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تمكين المؤسسات من الابتكار بثقة وأمان، بالتزامن مع تسارع تبني الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.

ومن خلال منصة Singularity المتاحة محلياً عبر Google Cloud في المملكة، فإننا نوفر الحماية المستقلة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تدعم سيادة البيانات وتعزز الامتثال التنظيمي وترسخ المرونة السيبرانية الوطنية.

ونعمل مع الجهات الحكومية وقطاعات الخدمات المالية والطاقة والبنية التحتية الحيوية لتحديث عمليات الأمن السيبراني وتقليل التعقيد وتأمين الأنظمة الرقمية على نطاق واسع.

وإلى جانب الحلول التقنية، نستثمر في بناء القدرات المحلية عبر التدريب وتمكين الشركاء وتنمية المهارات بما يسهم في ترسيخ قاعدة وطنية متينة من الكفاءات السعودية في مجال الأمن السيبراني.

يتمثل دورنا في أن نكون شريكاً استراتيجياً للمملكة، ندعم التحول الرقمي الآمن من خلال البنية التحتية الداخلية والخبرات المحلية والحماية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكّن المؤسسات من التحرك بسرعة وثقة.

* ما أبرز التهديدات التي تواجهها المؤسسات في المملكة اليوم، وكيف تتعامل سنتينل وان معها؟

تواجه المؤسسات في المملكة مشهداً متزايد التعقيد من التهديدات، تقوده برمجيات طلب الفدية وهجمات التصيد الاحتيالي والهجمات المعتمدة على استغلال الهوية وأخطاء إعداد البيئات السحابية، إلى جانب الاستخدام المتنامي للذكاء الاصطناعي من قبل الجهات المهاجمة لأتمتة عملياتها وتوسيع نطاقها.

ومع توسع الخدمات الرقمية في إطار رؤية 2030، بات المهاجمون يستهدفون النقاط الطرفية والتطبيقات السحابية والبيانات الحساسة بسرعة أعلى ومستوى أكبر من الاحترافية، مع التركيز على استغلال ثغرات الهوية وإدارة الوصول.

تتصدى سنتينل وان لهذه التحديات من خلال منصة Singularity القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي توفر قدرات الوقاية والكشف والاستجابة بشكل مستقل عبر النقاط الطرفية والسحابة والهوية والبيانات.

ومن خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي السلوكي الآني وAI-SIEM وPurple AI والأتمتة الفائقة، فإننا نتيح للمؤسسات السعودية اكتشاف التهديدات في مراحل مبكرة لتسريع الاستجابة وتقليل التعقيد التشغيلي.

كما إن الاستضافة المحلية عبر Google Cloud داخل المملكة تضمن إقامة البيانات محلياً وتحقيق الامتثال التنظيمي والاستفادة من الحماية خلال زمن استجابة قصير – مما يعزز المرونة السيبرانية ويرسخ الثقة الرقمية.

* كيف توظف سنتينل وان الذكاء الاصطناعي في منع التهديدات بشكل فوري؟ وكيف ترون تطور الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة؟

– تضع سنتينل وان الذكاء الاصطناعي في صميم منصة Singularity لمنع التهديدات بشكل آني عبر التحليل المستمر للسلوكيات في النقاط الطرفية وأعباء العمل السحابية والهويات والبيانات.

ويعتمد وكلاؤنا المستقلون على تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي السلوكي لاكتشاف الأنشطة الضارة لحظة وقوعها، وإيقاف هجمات مثل برمجيات الفدية وهجمات الثغرات غير المعروفة قبل حدوث الضرر، وتنفيذ المعالجة التلقائية دون الحاجة إلى تدخل بشري.

ومن خلال Purple AI وAI-SIEM، تحقق فرق الأمن عمقًا أكبر في التحليلات السياقية وتسرع التحقيقات وتتمكن من تركيز الاستجابة – ما يمكّنها من العمل بسرعة تضاهي سرعة الآلة.

وخلال السنوات المقبلة، سيتطور الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي من دور المساند للمحللين إلى طبقة ذكية مستقلة قادرة على التفكير وتحديد الأولويات وتنسيق الاستجابة عبر البيئة الرقمية بالكامل.

نرى المستقبل في مراكز العمليات الأمنية المستقلة والأتمتة الفائقة وتأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتها بما يضمن قدرة المؤسسات على الابتكار بثقة مع الحفاظ على التفوق أمام خصوم أكثر أتمتة وتعقيداً.

* ما أبرز اتجاهات الأمن السيبراني التي ينبغي على القادة في السعودية الاستعداد لها هذا العام؟

– يتعين على القادة في المملكة الاستعداد لمشهد سيبراني يتشكل بشكل متزايد حول ثلاثة اتجاهات رئيسية:

أولاً: الارتفاع السريع في الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم المهاجمون الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي لتوسيع نطاق التصيد الاحتيالي وبرمجيات الفدية والهندسة الاجتماعية بسرعة غير مسبوقة، ما يجعل الدفاعات المستقلة القائمة على الذكاء الاصطناعي ضرورة حتمية.

ثانياً: التحول نحو الأمن المرتكز على الهوية، في ظل تبني الحوسبة السحابية، وبنى الثقة الصفرية (Zero Trust)وأنماط العمل عن بُعد، ما يجعل الهوية السطح الأساسي للهجوم.

ثالثاً: تنامي أهمية سيادة البيانات والامتثال التنظيمي، مع تركيز أكبر على الاستضافة داخل المملكة، والالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونظام حماية البيانات الشخصية ودعم التحول السحابي الآمن ضمن مستهدفات رؤية 2030.

وفي الوقت ذاته يجب على المؤسسات التركيز على تأمين الذكاء الاصطناعي نفسه، عبر حماية النماذج وخطوط البيانات مع تزايد دمجه في العمليات التشغيلية.

تشير هذه الاتجاهات إلى الحاجة إلى منصات أمنية موحدة ومستقلة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على العمل بكفاءة على نطاق واسع وبسرعة عالية.